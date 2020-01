Divórcio fez com que Adele emagrecesse ao menos 30 quilos

25/01/2020 | 13:10



Nem sempre os términos de relacionamento são algo ruim e para algumas pessoas eles podem ter um efeito positivo. De acordo com o site Hollywood Life, esse é o caso de Adele. A cantora se divorciou de Simon Konecki, com quem tem um filho, no final de 2019, e recentemente surpreendeu o mundo ao aparecer bem magra. A publicação conversou com a ex-personal trainer da diva, Camila Goodis, e a profissional disse que o fim da relação teria motivado a perda de peso.

- Ela é com certeza uma pessoa feliz. Ela se divorciou e eu acho que essa é uma ótima motivação para se sentir bem, ainda melhor, consigo mesma. Eu acho que esse divórcio pode ter sio uma coisa muito positiva que aconteceu na vida dela, porque fez com que o visual dela ficasse fantástico, disse a treinadora.

Camila disse ainda que a voz de Someone Like You deve ter perdido ao menos 30 quilos! A personal trainer afirmou que não acha que a antiga cliente deva perder mais peso, pois ela está em ótima forma agora.