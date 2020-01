Neymar Jr. já está com festa de aniversário planejada

25/01/2020 | 12:11



Neymar Jr. é uma das personalidades mais festeiras do mundo dos famosos. O jogador de futebol gosta de compartilhar os momentos de curtição nas redes e já sofreu até criticas por ser muito rolezeiro. Como ele não dispensa uma festinha, o craque não iria deixar o próprio aniversário passar em branco e, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, ele já definiu alguns detalhes de como será a comemoração de seus 28 anos de idade.

A festa irá ocorrer no dia 2 de fevereiro, três dias antes da verdadeira data de aniversário de Neymar. Assim como em 2019, o evento será em Paris, cidade onde o jogador mora por conta do trabalho no time francês Paris Saint-Germain. Estarão por lá celebridades brasileiras, amigos e familiares do jogador. A cor tema de 2020 será branco, bem diferente do vermelho escolhido para o ano passado. Ainda não se sabe qual será a atração musical, mas no ano anterior foi apenas Marília Mendonça que subiu no palco para animar a festa.

A festa promete render bastante, assim como tudo em volta da vida pessoal de Neymar. Além de ser famoso pelo futebol, o que o jogador faz no tempo livre também repercute bastante.