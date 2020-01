Juliana Paiva diz que morte do pai a fez se conectar com nova personagem

25/01/2020 | 12:11



Juliana Paiva tem algumas coisas em comum com a sua nova personagem, Luna, da novela Salve-se Quem Puder. Em entrevista ao site oficial do folhetim, a atriz contou que a estudante passará por um momento muito difícil logo no início da trama, que estreia na próxima segunda-feira, dia 27, na faixa das 19 horas, na Rede Globo.

- Uma tragédia como essa mexe com qualquer pessoa que passar por ela. A possibilidade da morte te faz repensar toda a sua vida até ali e a forma que você vai encarar. E para a Luna é uma coisa em cima da outra porque ela passa pelo furacão e pela quase morte do pai ? ela vai descobrir que ele está internado.

Juliana ainda relembrou a morte de seu próprio pai, Gilmar dos Santos, que sofreu um infarto em setembro do último ano.

- Na minha vida, perdi meu pai recentemente. É uma coisa que mexe, que faz a gente repensar. Eu acho que a minha conexão com Deus, que sempre foi muito forte, aumentou, multiplicou. Graças a Deus a gente não deixou para depois nenhum abraço, nenhum beijo, mas tem gente que deixa e depois desses momentos, fica se lamentando.

Além do drama familiar, Luna também testemunhará um crime na novela junto com Kyra e Alexia, personagens de Deborah Secco e Vitória Strada. Por conta disso, ela terá que mudar totalmente a sua identidade.

- Reação de pânico total, desespero. Abrir mão de tudo é muito sério, ela abre mão até do próprio nome. O nome é quem você é, quem você se entende por gente desde que sua vida começou. É uma situação extrema e acho que nessas situações não tem muito o que pensar, você tem que encarar, analisa Juliana.