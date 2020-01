Após saída da realeza britânica, Meghan Markle e Kate Middleton não têm mais contato

25/01/2020 | 11:11



Sempre existiram muitos rumores de que Meghan Markle e Kate Middleton não tinham uma boa relação. E agora que a Duquesa de Sussex deixou a realeza britânica, não teria o porquê elas continuarem conversando caso não fossem mesmo amigas, não é? E parece que foi exatamente isso o que aconteceu. Segundo informações da Us Magazine, atualmente Kate e Meghan não possuem mais nenhum tipo de contato.

- Kate e Meghan não se falaram mais desde que [a saída da família real] aconteceu. Meghan se sente livre. Ela nunca foi tão feliz. Ela está feliz por estar fora de Londres. Ela ficou surpresa com a rapidez com que tudo aconteceu, contou um informante.

Além disso, a fonte alegou que essa rapidez foi o que mais chocou os membros da realeza britânica.

- Eles [Meghan e príncipe Harry] sabiam que teriam que renunciar seus títulos, mas o ritmo com que aconteceu surpreendeu a todos. O palácio pensou que demoraria mais, mas eles foram com tudo.

Vale lembrar que, por enquanto, Kate não se pronunciou sobre o afastamento de Meghan e Harry da monarquia inglesa. Será que ela planeja abordar o assunto em algum momento?

Algumas regalias nunca morrem

Um especialista na família real britânica contou ao site norte-americano People que, mesmo que o Duque e a Duquesa de Sussex não tenham mais títulos reais, eles sempre terão proteção diplomática da realeza. Mark Stephens fez a seguinte análise em entrevista:

- Se você considerar a família real holandesa, por exemplo, onde vários deles trabalham - o rei é piloto de avião -, eles ainda têm imunidade diplomática por causa de seu status de membro da família real. O mesmo acontece no Oriente Médio - Arábia Saudita, Kuwait ou Emirados Árabes Unidos. Então é perfeitamente normal. Não há exceções para Harry e Meghan.

Stephens também declarou que esse tipo de proteção pode acontecer em qualquer lugar do mundo.

Se eles são cobertos pelos serviços de segurança canadenses ou britânicos, eles também terão a inteligência que vem com isso. Se você contratar uma empresa de segurança privada, ela não terá a inteligência necessária para fornecer uma proteção eficaz e próxima. Então, eles claramente conseguirão isso, sejam quais forem as queixas que possam surgir das pessoas que estão preocupadas com o pagamento. Tudo está sendo pago no momento e não muda em virtude de eles se afastarem [da realeza].

Ele também explicou quem é que paga por essa proteção.

- Nós pagamos pela segurança de ex-políticos e ministros do governo que têm dois dias de trabalho, por isso é perfeitamente razoável que um membro da família real ao longo da vida tenha segurança. E acho que o governo do Reino Unido também se sentirá assim.