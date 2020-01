Primeira festa do BBB 20 tem briga, suposto assédio e participante querendo desistir

25/01/2020 | 10:10



Na noite da última sexta-feira, dia 24, rolou a primeira festa do Big Brother Brasil 20! O tema Os opostos se atraem será abordado em todas as festas de sexta desta edição - e as cores preto e branco foram as protagonistas da última noite.

Além da decoração, os brothers também se vestiram com peças nesses dois tons.

Manu Gavassi, inclusive, pareceu não gostar muito do modelito que foi fornecido para ela pelo programa. Antes de entrar na festa, a cantora foi ao confessionário pedir para que a produção a deixasse usar um vestido da sua própria coleção. Entretanto, a voz do BBB 20 negou:

- Manu, regra é regra. Se abrimos para você, abrimos para todos. A regra é uma só.

Bom, pelo menos ela pareceu se divertir mesmo assim, né?

E para quem pensou que a primeira festa fosse ser tranquila... No Twitter, diversos usuários estão acusando o líder Petrix de ter assediado Bianca Andrade. A empresária parecia bem alterada, provavelmente por ter ingerido bebida alcoólica, e em determinado momento foi pega por Petrix, que impediu que ela caísse. Acontece que, após ampará-la, o brother subiu suas mãos em direção aos seios de Bianca e os balançou. A #PetrixExpulso ficou nos assuntos mais comentados da rede social e muitos internautas dizem que não há justificativa para a ação do atual líder. Até o momento, a produção do BBB 20 não se pronunciou - e Bianca também não acusou Petrix formalmente.

Bianca também se envolveu em uma briga feia com Rafa Kalimann. As duas começaram a discutir por situações que aconteceram antes de elas entrarem na casa do BBB, já que as duas são grandes influenciadoras e já tinham se encontrado anteriormente por conta da profissão. No bate-papo, ambas admitiram que não tinham uma boa impressão uma da outra. Depois, Rafa contou que se decepcionou com Bianca porque pareceu que a youtuber ignorou tanto pessoalmente, quanto nas redes sociais.

O clima pesou e Rafa começou a falar algumas de suas verdades para Bianca:

- Você entrou com a sua estratégia. Você está fazendo isso comigo agora. Só que eu não caio nessa. Aqui não. Tem n nomes que caíram. Caíram, se decepcionaram, se arrependeram da amizade com você... Mas aqui é muito vivida, Bia. Você estava o tempo todo aqui tentando contradizer uma coisa que você fez. Não foi só eu que vi naquele dia, quem tava comigo viu. Você sabe o que você fez. Você nunca me seguiu. Eu te sigo, começa por aí. Eu acho que a gente podia parar aqui, amanhã quando a gente tiver sóbria, se você quiser, você me chama. A gente senta, conversa e resolve.

Bianca, por sua vez, não aceitou algumas das alegações de Rafa:

- Vai se f***r. Eu não entrei para isso!, disparou.

A empresária chegou a dar um empurrão em Rafa, que questionou 'Você está me empurrando?', mas a conversa terminou momentos depois e Bianca foi para o quarto nuvem chorar.

No quarto, Bianca ameaçou sair do programa:

- Eu estou bêbada, gente. Eu já estou acostumada a sair como escrota. Me tira daqui! Essa p***a dessa Rafaella, escrota! Deixa eu sair! Eu já aceitei esse papel de filha da p**a.

Mari Gonzalez, entretanto, impediu que a sister tomasse uma decisão impulsiva e conversou com Bianca, pedindo calma e dizendo que as pessoas sempre enxergam a verdade. Depois, Mari contou uma situação que teve com Rafa, dizendo que a influencer sempre foi estranha com ela, e conseguiu acalmar a amiga.

Até a manhã deste sábado, dia 25, as coisas parecem estar mais calmas com Bianca... vamos ver por quanto tempo isso continuará!