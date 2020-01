Jokic ofusca Zion e Nuggets vencem os Pelicans; Kawhi obtém 1º 'triple-double'

25/01/2020 | 08:40



Com as atenções voltadas para si, o ala/pivô Zion Williamson ainda não conseguiu vencer desde que estreou na NBA. Uma das maiores apostas da liga americana nos últimos anos, o talentoso jovem se apresentou bem nesta sexta-feira, mas foi ofuscado pelo brilho do pivô sérvio Nikola Jokic, que comandou o Denver Nuggets no triunfo sobre o New Orleans Pelicans por 113 a 106.

Um dos jogadores mais decisivos nesta temporada, Jokic anotou 27 pontos, apanhou 12 rebotes e deu sete assistências. Já Zion, que fez seu segundo jogo na liga porque passou por cirurgia no joelho direito, marcou 15 pontos, uma boa pontuação, considerando que participou de menos da metade da partida (21 minutos). Além disso, o ala/pivô pegou seis rebotes e levantou a torcida com um belo toco e uma enterrada. Em sua estreia contra os Spurs, o jogador, cotado como futuro sucessor de LeBron James, havia anotado 22 pontos.

Quem continua brilhando é Kawhi Leonard. O ala conseguiu seu primeiro "triple-double" em sua já vitoriosa carreira e liderou o Los Angeles Clippers no triunfo diante do Miami Heat fora de casa por 122 a 117. O astro, MVP de duas finais, fechou a partida com 33 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Os Clippers ocupam ao terceiro lugar da Conferência Oeste, e a equipe da Flórida, apesar do revés, se manteve na vice-liderança do Leste.

Com James Harden apagado - o "Barba" fez apenas 12 pontos -, coube a Russell Westbrook a missão de ser protagonista. O armador chamou a responsabilidade e se destacou com 45 pontos, 10 assistências e seis rebotes na vitória do Houston Rockets por 131 a 124 sobre o Minnesota Timberwolves, em Minnesota.

O Boston Celtics, maior campeão da NBA, passou com certa tranquilidade sobre o Orlando Magic. Fora de casa, o time de Massachusetts, quarto colocado da Leste, não teve Jaysom Tatum, preservado, mas contou com exibição de gala de Kemba Walker para vencer por 109 a 98. O armador, que será titular no All-Star Games, fez 37 pontos e concedeu seis assistências. Gordon Hayward também teve participação notável, com 22 pontos e 14 rebotes.

Em grande fase na temporada, o atual campeão Toronto Raptors derrotou o New York Knicks por 118 a 112, em Nova York, e emendou o sexto triunfo consecutivo. Terceira colocada do Leste, a equipe canadense teve como destaques Kyle Lowry e Pascal Siakam. O primeiro foi o cestinha do jogo, com 26 pontos, e o segundo foi decisivo no final da partida, anotando 23 pontos e pegando sete rebotes.

Confira os outros resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Detroit Pistons 112 x 125 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 81 x 98 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 140 x 111 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 99 x 103 Phoenix Suns

Golden State Warriors 118 x 129 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos deste sábado:

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers