Brumadinho: 1 ano de dor

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



25/01/2020 | 00:02



Impossível não tocar no assunto hoje sobre os 365 dias do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Coluna social não é só sobre histórias felizes ou de sucesso. Neste caso, totalmente o oposto. Tragédia anunciada, que poderia ser evitada, deixa mais gosto amargo na boca e na vida de todos aqueles que foram prejudicados diretamente pela onda de lama que matou. Foram 270 pessoas soterradas, sendo que 11 ainda estão desaparecidas. Sem contar nos estragos ambientais irreversíveis. O pior pode estar por vir: o Brasil ainda tem 41 barragens de mineração sem declaração de estabilidade e 17 sem planos de emergência nas mãos de autoridades, como diz a lei. Futuro totalmente aterrorizante, infelizmente.

Michele Botan, Carima Orra, Adriana Mingorance e Paula Lopes conferiram o menu de verão do Baby Beef, que comemora 25 anos em 2020

Frutos do mar e pratos com folhas e frutas são as apostas do menu verão; na foto, uma pavlova

Andreense Tati Zaqui convida para show hoje, em Guarulhos; a funkeira ficou por mais de um mês em primeiro lugar no Spotify Brasil com o hit ‘Surtada’

Milena Toscano em noite de divulgação do seu primeiro programa de televisão: ‘Chá dos Sonhos’, no Discovery Home & Health; a atração com a atriz de Santo André estreia segunda, às 23h40

Cristina Pereira da Silva, 55 anos, Paciente da Nobre Saúde, pediu para ir ao cinema e assistir ao filme ‘Minha Mãe é Uma Peça 3’; a equipe se mobilizou com ambulância e respirador para realizar o desejo, que aconteceu no Grand Plaza; ela tem meníngeoma tetraplegia

TEM MAIS...

Mutirão de psicólogos

Hoje, das 11h às 17h, 20 psicólogos estarão na praça de eventos do Mauá Plaza Shopping para conversar com o público e tirar dúvidas sobre depressão, ansiedade e aspectos emocionais em geral. A ação – que também terá apresentações musicais e distribuição de bexigas e frases motivacionais – celebra o chamado Janeiro Branco, conscientização para a importância de cuidar da saúde mensal. Grátis.

Ações em 2020

Ribeirão Pires já divulgou a lista de ações sociais que vão acontecer no ano – fica o parabéns pela organização do Fundo Social comandado por Flávia Dotto. Em todos os meses, o Fundo abre as portas para receber alimentos. Entre 3 de fevereiro e 6 de março, a procura será por itens para cães e gatos; de 16 de março a 29 de maio, pede-se doações de fraldas; e 3 de setembro a 2 de outubro, a campanha será de brinquedos.