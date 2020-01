Expresso Linha 10 da CPTM dobra número de viagens diárias

Da Redação



25/01/2020 | 00:01



A partir de segunda-feira, o número de viagens do Expresso Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) praticamente dobrará, saltando de 17 para 33 percursos nos dias úteis. O serviço funciona entre as estações Tamanduateí, na Capital, e Prefeito Celso Daniel-Santo André, com parada em São Caetano, nos horários de pico de segunda a sexta-feira.

Cerca de 20 mil passageiros utilizam o serviço diariamente, conforme a CPTM. O trajeto é percorrido em cerca de dez minutos e os trens partem com intervalo de 30 minutos. Pela manhã, serão realizadas 15 viagens entre 6h e 9h30. No período da tarde, serão 18, das 16h às 20h15.

Com a ampliação do número de viagens, os trens passam a prestar serviço nos dois sentidos, entre Santo André e Tamanduateí, com uma parada na Estação São Caetano. Lembrando que em Tamanduateí há integração gratuita com a Linha 2-Verde do Metrô.

Até agosto eram realizadas 16 viagens diárias. Na época, a CPTM conseguiu inserir mais uma à grade, no fim do dia, totalizando 17 percursos nos horários de pico. O Expresso Linha 10 circula em vias exclusivas, sem interferir no tráfego da Linha 10-Turquesa, que opera com intervalos regulares entre Brás, na Capital, e Rio Grande da Serra.

Segundo a CPTM, as partidas realizadas durante o período da manhã concentram o maior volume de passageiros. A média por viagem é de 1.568 usuários. Já no período da tarde, quando o serviço é feito no sentido contrário, são 1.475 passageiros transportados a cada partida.

As viagens do Expresso ABC são realizadas por composição de oito carros, com capacidade para até 2.000 pessoas.