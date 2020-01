Alexandre Gallo é o novo técnico do São Caetano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/01/2020 | 20:27



O São Caetano já tem novo treinador para a sequência da Série A-2 do Campeonato Paulista. Trata-se de Alexandre Gallo, 52 anos, nome com vasta experiência no futebol, e com passagens por alguns dos principais clubes do país, além de contar com trabalhos recentes em diferentes categorias da Seleção Brasileira.



Alexandre Gallo irá acompanhar a partida deste sábado, diante do Monte Azul, pela segunda rodada da Série A-2. Mas fará sua estreia no comando do Azulão apenas na quarta-feira (29), quando o São Caetano recebe a visita do XV de Piracicaba.