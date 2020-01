Bolsonaro: Não tem aumento de imposto no Brasil

24/01/2020 | 19:38



O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que não haverá aumento de impostos em seu governo. Em entrevista à TV Bandeirantes, o presidente, que chegou nesta sexta-feira, 24, à Índia, declarou que "não tem aumento de imposto no Brasil".

A declaração foi dada no contexto de estudos solicitados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, à equipe econômica do governo, que tratam da possibilidade de aumento de impostos sobre produtos açucarados, álcool e cigarro. O pacote de ampliação de tributos foi chamado de "imposto do pecado".

Em Davos, cidade suíça onde participou do Fórum Econômico Mundial, Guedes disse que estava "doido para elevar imposto do açúcar" e que "pediu para simular aumento para tudo".