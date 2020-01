Mariana Goldfarb compartilha fotos inéditas de seu casamento com Cauã Reymond e rebate críticas sobre o seu visual

24/01/2020 | 19:10



Mariana Goldfarb compartilhou pela primeira vez algumas fotos de seu casamento com Cauã Reymond, que aconteceu em 13 de abril de 2019. No Instagram, a modelo publicou uma sequência de cliques e, na legenda, escreveu Te amo!, acompanhado de um emoji de coração.

Momentos depois, a apresentadora foi aos Stories para desabafar sobre algumas críticas que estava recebendo. Sincera, Mariana pediu para que as pessoas não se apegassem à coisas pequenas:

- Deixa eu falar uma coisa para vocês? Como é bom ser simples, né? E como incomoda as pessoas que a gente seja simples, gente. Que coisa louca! Fico me perguntando isso. Acho isso tão doido. Como tem umas coisas que as pessoas se apegam, se incomodam... como a cor do esmalte, o cabelo. É estranho demais, eu não entendo. Mas eu respeito, cada um tem o seu tempo de evolução espiritual. Eu sou uma pessoa que não se importa com isso. Eu quero é ser feliz! Quero ter uma vida boa do lado das pessoas que eu amo. Eu quero estudar, ler, crescer como mulher e como indivíduo. Eu acho um elogio quando falam que eu sou diferente. Acho que isso demonstra personalidade, autenticidade, e eu estou sinceramente querendo influenciar para que vocês também sejam assim.

Ela continuou:

- Mas para as pessoas que criticam, eu desejo muito amor no coração. Porque deve ser muito ruim viver imitando os outros, ficar se preocupando com a opinião dos outros, vivendo dessa maneira. Desejo que você se liberte, que consiga ver a vida pelos seus olhos, e não pelos olhos dos outros. Eu não acho que seja só a simplicidade que incomode. Eu acho que é a felicidade, e isso é mais triste ainda. Desejo muito que vocês se encontrem e consigam ficar felizes a partir de coisas boas ou com a felicidade dos outros. Não se incomode com a felicidade alheia, porque ela vai continuar existindo independente de qualquer coisa.

Falou tudo, não é? E as fotos ficaram lindas!