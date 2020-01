Rômulo Estrela fala sobre aprendizados de Bom Sucesso: - Agora aceito a morte de uma maneira mais tranquila

24/01/2020 | 18:11



Ele se tornou uma sensação na novela Bom Sucesso por conta de seu personagem Marcos, que foi do homem galinha ao príncipe. Mas depois de emendar vários trabalhos um atrás do outro, incluindo filmes e séries, Rômulo Estrela agora vai dar um tempo e curtir férias.

Seu personagem caminha para um final feliz com Paloma, papel de Grazi Massafera, já que a novela chega ao fim nesta sexta-feira, dia 24. Mas ele diz, em entrevista, que apesar do romance ter se destacado na trama, a mensagem que a história deixou também foi profunda em outros aspectos.

- Agora aceito a morte de uma maneira mais tranquila. A novela me ensinou isso. As pessoas ainda ficam muito receosas de tocar nesse assunto. Ter essa certeza só faz aumentar a importância de que a gente tem que viver o presente de todas as formas, falou.

Ele não revelou seus planos para as férias, mas garante que vai se afastar um pouco da TV.

- Eu me cobrava muito por não ter tempo, por não me dedicar tanto à família, mas depois relaxei um pouco com isso. Quero aproveitar bem o ócio para depois pensar em novos trabalhos, finalizou.

Uma coisa é certa: a trama vai deixar saudades!