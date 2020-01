Lista aponta profissões que devem se destacar ao longo de 2020

Da Redação



25/01/2020 | 23:59



O universo do jogo de cartas Magic: The Gathering foi expandido. Trata-se da chegada da coleção Theros Além da Morte, inspirada na mitologia grega. O lançamento ocorreu na sexta-feira (24), com preço do booster a R$ 18,40 (em média).

O pacote, com 350 cards, narra jornada épica da planeswalker Elspeth Tirel pelo submundo para retornar à vida. Destaque para a introdução de mecânicas, a exemplo da habilidade Escapatória (na qual é possível usar manas para tirar uma carta do cemitério), e para o retorno de atrações antigas, como os encantamentos Saga.

Nas lojas físicas, os fãs podem encontrar boosters e caixa de boosters, além de decks de planeswalker. Os materiais têm código para resgatar os mesmos materiais no universo virtual de Magic: The Gathering Arena.

Evento especial aconteceu nos dias 15 e 16, quando diversos produtores de conteúdo convidados tiveram acesso antecipado ao material de Theros Além da Morte. A ideia foi utilizar as transmissões dessas personalidades nas redes sociais como prévia para o público. Entre as figuras nacionais que fizeram parte da ação estiveram Amilskul, Carolanet, Liga Magic, Fazendo Nerdice e TiuSam. Procurar por esse conteúdo especial pode ajudar os fãs a terem certa noção do que pode ser encontrado na mais recente aposta do popular card game.