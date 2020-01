Notícias da semana - 20 a 26 de janeiro

Da Redação



25/01/2020 | 23:59



SAÚDE

Vírus chinês desconhecido assusta mundo

A China tem enfrentado problemas com vírus desconhecido que vem sendo chamado de 2019-nCoV. Ele causa grave complicação pulmonar e já atingiu mais de 600 pessoas na nação asiática desde seu surgimento, em dezembro, na cidade de Wuhan. Na semana passada, foram reveladas informações sobre a morte de pelo menos 18 pessoas. Há pacientes confirmados em países como Japão, Arábia Saudita, Coreia do Sul e Estados Unidos. No Brasil, investiga-se caso de mulher de Minas Gerais, que voltou de viagem de território chinês passando mal.

A doença foi diagnosticada como um coronavírus, capaz de causar febre, tosse, falta de ar e dificuldade em respirar nos pacientes, e que é passada por meio de tosses e espirros. É classificada como uma síndrome respiratória aguda grave, tendo sido passada para os humanos de um animal – mas ainda não se sabe exatamente qual bicho chinês originou o problema. Desenvolvida em diferentes níveis, pode gerar um simples resfriado ou ocasionar morte em infectados.

A Organização Mundial da Saúde realizou reuniões na quarta (22) e na quinta-feira (23) para discutir o 2019-nCoV. Segundo representantes da comissão especial da OMS, ainda é cedo para declarar emergência internacional devido às infecções.

TRANSPORTE

Quantidade de mortes no trânsito cresce na região

A quantidade de mortes em decorrência de acidentes de trânsito em 2019 no Grande ABC aumentou 15,42% em relação aos registros de 2018. Segundo dados levantados pelo Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), o período entre janeiro e dezembro da temporada passada contabilizou 232 vítimas fatais nas sete cidades.

A cidade de São Bernardo aparece no topo do ranking de casos, com 78 mortes registradas (queda de 7,14% em relação a 2018). Na sequência estão Diadema (44), Mauá (32), Ribeirão Pires (19), São Caetano (12) e Rio Grande da Serra (uma).

Os dados mostram que os motociclistas foram os que mais tiveram mortes, com 92 óbitos. Pedestres (79) e vítimas de acidentes com automóveis (42) e com bicicletas (11) também se destacam de maneira negativa.

Em todo o Estado de São Paulo, esse tipo de mortes teve leve variação entre 2018 e 2019, tendo passado de 5.468 para 5.433 a quantidade de vítimas fatais.

TECNOLOGIA

Samsung lança no Brasil celular com tela dobrável

A Samsung trouxe aos consumidores brasileiros o Galaxy Fold, primeiro celular com tela dobrável a chegar no País de maneira oficial. A novidade promete ser a próxima grande revolução dentro do mercado de smartphones. As vendas, em lojas físicas e por meio da internet, começaram na quarta-feira (22), com o aparelho tendo preço sugerido de R$ 12.999.

Segundo a desenvolvedora sul-coreana, ele foi projetado para inspirar experiências únicas na forma de produzir e consumir conteúdo.

A tela comum tem 4,8 polegadas, sendo ampliada para 7,3 polegadas quando aberta. Por causa do tamanho diferenciado, a transformação no aparelho faz com que seja mais parecido com um tablet pequeno do que com um smartphone.

Destaque para a presença de seis câmeras, sendo três instaladas na traseira, duas na parte interna e uma na área externa do celular.