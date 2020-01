Dupla de esquisitos

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



25/01/2020 | 23:59



A relação entre um experiente espião e um jovem cientista na missão de salvar o mundo dita o roteiro de mais um longa da Blue Sky Studios, produtora norte-americana responsável por filmes animados como O Touro Ferdinando (2017) e as cinesséries Rio e A Era do Gelo. Trata-se de Um Espião Animal, que acaba de chegar aos cinemas brasileiros e já conta com cópias espalhadas por salas do Grande ABC com versões dubladas e algumas cópias em 3D. As brincadeiras com missões especiais e diversas confusões prometem arrancar risadas do público ao longo de seus 102 minutos de duração.

O longa-animado trabalha bastante com a questão da união de dois perfis completamente diferentes que se encontram por acaso. Walter é um atrapalhado rapaz que, desde a infância, é um aficionado por criar itens de segurança com a intenção de dá-los à sua mãe, policial do bairro onde moram, para que ela se defenda dos ladrões. Apesar de ‘esquisitas’, as invenções realmente entram em ação quando sua jornada cruza com a de Lance Sterling, que trabalha para o serviço secreto dos Estados Unidos e é considerado o maior agente secreto do mundo – além de ser o mais elegante e famoso profissional do gênero.

Todo o drama começa quando o espião é acusado pelo roubo de um drone assassino, capaz de colocar a vida de todo o mundo em risco ao comandar um exército de robôs. Para provar sua inocência e salvar a humanidade, ele parte em busca da máquina e pede a ajuda de Walter, que trabalha em estudo para tornar as pessoas invisíveis. Mas ao ingerir estranha fórmula secreta, Sterling acaba inesperadamente transformado em um pombo. A dupla precisa viajar atrás do perigoso drone ao mesmo tempo em que Walter desenvolve antídoto para trazer o agente à forma humana outra vez.

Os rapazes viajam até Playa del Carmen, no México, em um hotel, onde encontram um dos vilões e descobrem qual será o próximo passo. Eles terão a ajuda de Marcy Kappel, que contribui com espionagem internacional.

Parte das risadas em Um Espião Animal passa pelas invenções que Walter tenta fazer com que sejam usadas na agência federal norte-americana em investigações. Entre as parafernálias estão ao abraço fofinho (bola de plástico gigante que envolve a pessoa), a goma grudenta e o lançador de purpurina, este capaz de criar desenhos fofos com o objetivo de distrair o inimigo por alguns instantes.

É um filme cheio de ação e com diversos momentos engraçados. Acaba chamando a atenção também por tratar da quebra de preconceitos, tanto pela desconfiança de Sterling pela inteligência de Walter quanto pela imagem de um pombo ser tratada como uma decepção pelo agente.

Canções têm espaço especial no longa

Além do clima de aventura e comédia, muito do que se desenvolve em Um Espião Animal dá espaço para as músicas.

A canção tema Then There Were Two, de autoria de Mark Ronson e Anderson Paak, foi preparada para a história, tendo suas batidas ditando o ritmo de cenas de ação. Cinesséries populares que abordam o universos de agentes especiais, casos de 007, costumam ter composições exclusivas.

Faixas Your Love, Brother Louie, Freak Of Nature e Rocket Fuel chegam para complementar o enredo em certos momentos. Destaque para a presença dessas canções na agitação impactada pelo efeito chamado slow motion, com os acontecimentos parecendo estar em câmera lenta.

O longa tem como inspiração o curta-metragem ‘Pigeon: Impossible’ (2009), sobre agente secreto que prende, acidentalmente, um pombo em sua maleta;

Em entrevistas, espiões da vida real relatam que devem contar do serviço apenas para familiares e amigos próximos e que usam, sim, equipamentos tecnológicos de última geração em suas missões.