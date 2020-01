Revelação! Web está surpresa ao descobrir que James Corden não dirige o carro em Carpool Karaoke

24/01/2020 | 17:10



A web está chocada! Recentemente, viralizou nas redes sociais um vídeos dos bastidores de Carpool Karaoke. A atração faz parte do programa The Late Late Show apresentado por James Corden e nela o apresentador passeia de carro com celebridades enquanto faz entrevistas e canta com elas. Porém, chegou uma revelação para mexer com as estruturas dos fãs do programa. No vídeo divulgado, é possível ver o carro do quadro sendo guinchado por uma caminhão.

Sempre em Carpool Karaoke a impressão que o público tem é que James está dirigindo o veículo, porém agora descobrimos que não é bem assim.

Como assim o James Corden não dirige o carro durante o Carpool Karaoke? Eu fui enganada todos esses anos, eu não confio mais em nada!, escreveu um internauta surpreso que foi acompanhada por outro:

O grande choque de 2020 foi descobrir que o James Corden não dirige durante o Carpool Kareoke.

Mas também teve quem achou a notícia boa:

Ainda bem que o James Corden não dirige e canta de verdade, né?