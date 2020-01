Tela afeta atividades

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



25/01/2020



O contato de muito tempo com os smartphones na infância e na adolescência tem chamado a atenção de famílias e cientistas. As opções disponibilizadas pelo aparelho são capazes de entreter os usuários por horas e isso tem demonstrado prejuízo no desenvolvimento físico dos jovens e os resultados negativos prometem ter continuidade nos próximos anos.

Um alerta recente foi dado por pesquisa especial realizada no fim do ano passado pela agência de esportes do Japão. Ela cobriu aproximadamente 2,1 milhões de estudantes, alunos do 5º ano até o 2º ano do ensino médio. Foram feitas análises sobre diversas ações, entre elas corridas e lançamentos de bola, além de ouvir dos participantes detalhes de seu estilo de vida.

A média nacional do país oriental teve queda, em meninos e meninas, em comparação ao estudo realizado em 2018, mostrando que houve diminuição no desenvolvimento de força física e capacidade atlética.

Os dados também revelam que a prática de atividades caiu em mais de 90 minutos por semana, com os garotos do primário passando mais tempo diante de uma tela (celular ou TV) do que brincando ou participando de esportes.