Armadilha conjunta

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



26/01/2020 | 23:31



Há quem diga que destino não existe. Mas o que leva três pessoas que não se conhecem, totalmente diferentes, a se encontrarem em outro país – no caso, o México – e presenciarem uma situação que muda o rumo de suas vidas para sempre? A resposta para essa questão é subjetiva e poderá ser elaborada a partir de hoje, às 19h, com a estreia da novela Salve-se Quem Puder, criada e escrita por Daniel Ortiz, com direção-geral de Marcelo Travesso.

No caso, as personagens em questão são Alexia Máximo (Deborah Secco), Luna Furtado (Juliana Paiva) e Kyra Romantini (Vitória Strada), que vão para Cancún, cada qual com um objetivo distinto e, em razão de um furacão, se encontram e acabam sendo testemunhas de um assassinato. Condenadas a viver sob a custódia do programa de proteção à testemunha e com novas identidades, elas iniciam uma outra vida e terão seus sonhos adiados.

A trama parece trágica mas, por se tratar da faixa das 19h, ela é permeada por cenas de humor. “A novela é uma comédia romântica que começa com muita aventura e um tom de thriller de suspense, com perseguição, ação, aventura, mas sempre com o tom da comédia permeando essas ações. Também sou fã de disaster movies como O Destino de Poseidon, Inferno na Torre, A Travessia de Cassandra, entre outros. Aliado a isso tudo queria contar uma história que abordasse o programa de proteção à testemunha. É uma temática interessante, que não é vista em novelas, e que proporciona muitas viradas na história”, explica o autor, Daniel Ortiz.

Ele adianta que Luna é a mais otimista das três e determinada. Por outro lado, foi a que mais sofreu. Foi abandonada na infância, é a mais simples das três, a voz da razão no grupo. É muito justa, trabalha desde cedo, ajuda o pai. “A Alexia sonha ser atriz de novelas. A mãe, uma ex-modelo, interrompeu a carreira quando engravidou da Alexia e culpa a filha por isso. Ela é insegura, ansiosa, impulsiva e seus relacionamentos não vingam. O avô é seu grande incentivador. Já a Kyra é uma menina bem-nascida, sonhadora. Ela é decoradora. É muito atrapalhada e sonha se casar e ser mãe”, adianta.

O diretor artístico Fred Mayrink diz tratar-se de uma novela com muita emoção e leveza, ao mesmo tempo. “É uma história que fala de paixão, família, amizade e relacionamentos. E ainda temos o encontro de duas culturas fervilhantes dentro desta história: o México e o Brasil. Uma novela que mescla cenas de ação com emoção e colorido”. Também estão no elenco Guilhermina Guinle, Otávio Augusto, Rafael Cardoso, Thiago Fragoso, Flávia Alessandra, Murilo Rosa, entre outros.