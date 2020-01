Museu Afro abre exposição ‘Heranças de um Brasil Profundo’

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



26/01/2020 | 23:50



O legado dos povos indígenas é infinito. Tanto que o Museu Afro Brasil acaba de abrir a exposição Heranças de um Brasil Profundo, que reúne mais de 500 objetos entre obras de arte e utensílios da cultura material indígena de raiz brasileira. A curadoria é de Emanoel Araujo.

Quem visitar a mostra poderá ver de perto a arte plumária, adornos, máscaras, fotografias, esculturas, utensílios e arte contemporânea de povos indígenas como Karajá, Marubo, Kayapó, Mehinako, Yanomami, Rikbaktsa, Tapirapé, Waurá, Tapayuna, Baniwa, Ashaninka, Parakanã, Panará e Juruna.

Entre os artistas indígenas contemporâneos presentes na exposição está o jovem Denilson Baniwa, do povo indígena Baniwa e natural do Rio Negro, interior do Amazonas. Vencedor do prêmio Pipa Online 2019, ele apresentará três trabalhos na exposição, entre eles uma pintura inédita, realizada nas paredes internas do museu.

Outro destaque da mostra é a Casa dos Homens, construída por um grupo de quatro indígenas do povo Mehinako (Yuta, Itsaukuma, Kauruma e Wapitsewe Mahinako), um dos muitos habitantes da região conhecida como Alto Xingu (englobada pelo Parque Indígena do Xingu).MG



Heranças de um Brasil Profundo – Exposição. No Museu Afro Brasil – Av. Pedro Álvares Cabral, Parque do Ibirapuera. De terça a domingo, das 10h às 17h. Gratuito aos sábados. Nos demais dias o ingresso é R$ 15.