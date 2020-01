Escort XR3, Gol GTi, Opala SS: relembre alguns dos carros esportivos nacionais

Leo Alves

24/01/2020 | 16:18



Nesta semana, a Volkswagen ressuscitou a sigla GTS após 26 anos de hiato. A nova versão do Polo presta homenagem ao antigo Gol GTS, além de ser a opção apimentada do hatch no Brasil, sendo também uma das poucas esportivas que restaram no mercado.

Há algumas décadas, o cenário era diferente. Praticamente toda fabricante queria ter um modelo esportivo no País, fazendo com que o público tivesse mais opções. Na galeria, relembre alguns modelos nacionais que fizeram sucesso. Por falta de fotos de divulgação, alguns veículos marcantes ficaram de fora, como o próprio Gol GTS, o Dodge Charger R/T e o Chevrolet Chevette S/R. De qualquer forma, a lista é ampla e abrange diversos períodos da indústria nacional.

Carros esportivos nacionais

Foto: Divulgação Chevrolet Corsa GSI (na foto, um Opel Corsa) Foto: Divulgação Chevrolet Corsa GSI (na foto, um Opel Corsa) Foto: Divulgação Chevrolet Kadett GS/GSi Foto: Divulgação Chevrolet Kadett GS/GSi Foto: Divulgação Chevrolet Opala SS Foto: Divulgação Fiat Oggi CSS Foto: Divulgação Fiat Oggi CSS Foto: Divulgação Fiat Bravo T-Jet Foto: Divulgação Fiat Bravo T-Jet Foto: Divulgação Fiat Marea Turbo Foto: Divulgação Fiat Punto T-Jet Foto: Divulgação Fiat Punto T-Jet Foto: Divulgação Fiat Stilo Abarth Foto: Divulgação Fiat Stilo Abarth Foto: Divulgação Fiat Tempra Turbo Foto: Divulgação Fiat Tempra Turbo Foto: Divulgação Fiat Uno 1.5R Foto: Divulgação Fiat Uno 1.5R Foto: Divulgação Fiat Uno 1.6R Foto: Divulgação Fiat Uno 1.6R Foto: Divulgação Fiat Uno Turbo Foto: Divulgação Fiat Uno Turbo Foto: Divulgação Ford Escort XR3 Foto: Divulgação Ford Escort XR3 Foto: Divulgação Ford Escort XR3 Foto: Divulgação Ford Escort XR3 Foto: Divulgação Ford Escort XR3 Foto: Divulgação Ford Maverick GT Foto: Divulgação Honda Civic Si Foto: Divulgação Honda Civic Si Foto: Divulgação Lobini H1 Foto: Divulgação Lobini H1 Foto: Divulgação Peugeot 208 GT Foto: Divulgação Peugeot 208 GT Foto: Divulgação Puma GT 1600 Foto: Divulgação Puma GT 1600 Foto: Divulgação Puma GTB Foto: Divulgação Puma GTB Foto: Divulgação Puma GTE Foto: Divulgação Renault Fluence GT Foto: Divulgação Renault Fluence GT Foto: Divulgação Renault Sandero R.S. Foto: Divulgação Renault Sandero R.S. Foto: Divulgação Volkswagen Gol GT Foto: Divulgação Volkswagen Gol GTi Foto: Divulgação Volkswagen Gol GTi Foto: Divulgação Volkswagen Gol GTi Foto: Divulgação Volkswagen Gol GTI (8v) Foto: Divulgação Volkswagen Gol GTI (16v) Foto: Divulgação Volkswagen Gol GTI (16v) Foto: Divulgação Volkswagen Golf GTI VR6 - série limitada a 99 unidades Foto: Divulgação Volkswagen Golf GTI VR6 - série limitada a 99 unidades Foto: Divulgação Volkswagen Golf GTI Foto: Divulgação Volkswagen Golf GTI Foto: Divulgação Volkswagen Golf GTI Foto: Divulgação Volkswagen Golf GTI Foto: Divulgação Volkswagen SP1/SP2 Foto: Divulgação Volkswagen SP1/SP2 Foto: Divulgação Willys Interlagos