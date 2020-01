Bianca Bellucci

Do 33Giga



24/01/2020 | 16:18



Uma parceria entre a cantora Björk, a Microsoft e uma inteligência artificial resultou no projeto Kórsafn, uma espécie de música que se adapta às condições climáticas.

Funciona da seguinte forma: uma câmera localizada no telhado do hotel Sister City, em Nova York (EUA), capta o clima. A inteligência artificial analisa os elementos que aparecem na gravação – densidade das nuvens, quantidade de pássaros, aviões – e procura por sons correspondentes no arquivo de corais oferecido pela Björk. As mudanças da música podem ser acompanhadas em tempo real por meio deste link.

A ideia da Microsoft é que a inteligência artificial aprenda com o tempo e ofereça para os usuários uma música nova todos os dias.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Já que o assunto é música, relembre alguns artistas virtuais que fizeram (e ainda fazem) sucesso: