Elenco de 'Bom Sucesso' mostra Zeca Pagodinho em episódio final da novela

24/01/2020 | 16:04



A novela "Bom Sucesso" está chegando ao fim e atores do elenco mostraram, pelos stories do Instagram, Zeca Pagodinho cantando ao lado de Teresa Cristina no episódio final, que irá ao ar nesta sexta-feira, 24. A Globo ainda não confirmou se isso foi apenas um evento de bastidor ou se ambos os músicos aparecerão no último episódio.

Nas gravações, realizadas na quarta-feira, 22, os dois sambistas apresentam o tema de abertura da novela na festa de casamento de Ramon (David Junior) e Francisca (Gabriela Moreyra), na quadra da escola de samba da novela.

"Bom Sucesso" já recebeu como participantes especiais o DJ Rennan da Penha e a escritora Conceição Evaristo. Na quinta-feira, 23, o ator Rômulo Estrela, intérprete de Marcos, publicou no Instagram um vídeo da festa de despedida da trama.

"Essa novela foi especial em muitos aspectos, foi rica social e culturalmente, abordamos muitos temas e discutimos muitas questões junto com o público, com os espectadores que nos acompanharam de maneira incansável durante todos esses meses", escreveu na postagem.