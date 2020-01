Galvão Bueno comemora 20 anos de casado com a esposa: Continua e sempre será minha princesa

24/01/2020 | 16:10



Galvão Bueno usou o seu perfil do Instagram para celebrar os 20 anos de casamento ao lado da esposa, Desirée Soares. O narrador, que é bem discreto quando o assunto é sua vida particular, se declarou para a mulher na rede social e encantou os seus seguidores:

Dia 23 de Janeiro de 2000 estava em Londrina, no Pré-Olímpico, jantando com amigos queridos Maroca, João Ramalho e Ana Cristina Abreu. De repente chegou uma amiga da Ana. Uma princesa que mudou minha vida! Uma linda mulher, com um lindo nome: Desirée!!! Juntos viajamos por todo esse mundo de Deus! Hoje, exatamente 20 anos depois, estamos em Sarasota, Costa da Flórida banhada pelas águas do Golfo do México. E Desirée continua e sempre será minha princesa. Te Amo, escreveu.

Além disso, Galvão ressaltou o quanto o seu relacionamento é especial - e nos mais diversos momentos:

Praia, sol, friiiooo! Mas com você, Desirée, cada momento é especial! 20 anos de uma linda história de amor.

Que coisa mais linda!