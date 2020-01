Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



24/01/2020 | 15:18



Neste ano, o Carnaval é celebrado em 25 de fevereiro (terça-feira). Enquanto alguns brasileiros já estão escolhendo a fantasia para ir aos bloquinhos, outros procuram destinos para ficar bem longe da folia.

O Rota de Férias selecionou 10 destinos para quem quer fugir do Carnaval. O levantamento foi feito em sites de busca de hospedagens e passagens aéreas no dia 23/01. Portanto, os preços podem variar. Confira as sugestões:

10 destinos para quem quer fugir do Carnaval