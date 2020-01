Justiça determina que Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato, deverá receber pensão de 100 mil reais

24/01/2020 | 15:10



Após a morte de Gugu LIberato no final de 2019, Rose Miriam, viúva do apresentador, entrou na justiça para pedir o reconhecimento da união estável e ser reconhecida no testamento. Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, a justiça determinou que ela deve receber uma pensão de 100 mil reais por mês. O juiz definiu esse valor, pois é o equivalente ao que Gugu deixou para a mãe, Maria do Céu.

Nelson Wilians, um dos advogados que representou a médica no processo, explica o motivo pelo qual ela decidiu entrar na justiça:

- A decisão foi sensível ao momento que passa Rose Miriam. Após a morte de Gugu, que era o mantenedor dela e dos filhos, ela ficou sem recursos até para manter as despesas de casa, já que a inventariante do espólio é a irmã de Gugu, que não repassou absolutamente nada para Rose.

O advogado ainda comenta sobre o fato da irmã de Gugu ser a responsável pelos bens herdados pelos filhos do apresentador e não a mãe das crianças.