Do Diário do Grande ABC



24/01/2020 | 14:56



O aguardado jogo de cartas de estratégia on-line Legends of Runeterra, desenvolvido pela Riot Games, está disponível para testes a partir desta sexta-feira (24). Interessados em explorar a versão beta da atração podem criar conta e jogar gratuitamente no site oficial.

O card game é ambientado dentro do universo do popular League of Legends. Ele foi anunciado para o público no ano passado e teve prévia jogável em dois testes antecipados com acesso limitado. Nesse período de testes, há espaço para novos recursos, conteúdos, tabuleiros e guardiões. Mais de 20 cartas foram atualizadas, incluindo update para o espírito alado Anivia.

Uma das atrações em destaque dos passo iniciais do título incluem acesso à primeira etapa ranqueada de LoR, chamada de Temporada Beta, que segue até o lançamento oficial do jogo, ainda neste ano. Quem jogar esta versão receberá um Guardião Poro Aluado exclusivo assim que o game estiver no mercado oficialmente.

Legends of Runeterra terá edições para PC e smartphones, mas a Riot ainda não definiu data oficial.