4 hotéis para aproveitar a natureza no Brasil

Renovar as energias é essencial para uma rotina saudável e ajuda a melhorar o desempenho tanto na vida pessoal, quanto na profissional. Uma das principais formas de fazer isso é entrando em contato com a natureza e absorvendo ao máximo as boas energias que ela pode nos proporcionar. Além de aliviar o estresse do dia a dia, a prática pode garantir paz e relaxamento para todos que querem fugir da rotina.

Por isso, confira a seguir alguns hotéis com paisagens e cenários para famílias e amigos que buscam sossego e tranquilidade enquanto se envolvem de forma mais íntima com a natureza.

4 hotéis para aproveitar a natureza

Fazenda Capoava

Próximo a São Paulo (SP), na região de Itu, a histórica Fazenda Capoava surge com opção para um programa mais família, envolto pela natureza e simplicidade do local. Com muitas áreas abertas e recheadas de belas paisagens naturais para exploração, o empreendimento é ideal para interagir com o ambiente. O hotel ainda possui O Projeto de Olho nos bicho, que permite que as crianças alimentem e interajam com algumas espécies de animais silvestres, como o Agnaldo, um simpático tucano resgatado e entregue à Fazenda Capoava para cuidados.

Cristalino Lodge

Para os amantes do verde e da floresta tropical, o Cristalino Lodge, na cidade de Alta Floresta, sul da Amazônia, é o local perfeito para os hóspedes se conectarem com a natureza e aproveitarem momentos que a vasta biodiversidade da região oferece aos turistas que buscam por paz com o toque único que a Floresta Amazônica pode proporcionar. Apenas neste bioma, são 595 espécies diferentes já catalogadas, muitas delas raras para a ciência. As acomodações foram projetadas individualmente na mata nativa, de forma harmoniosa, contando com uma arquitetura moderna no meio da natureza.

Botanique Hotel & SPA

Localizado no Triângulo das Serras, confluência dos municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, o Botanique Hotel & SPA é opção para quem procura se desligar completamente do mundo exterior e aproveitar o silêncio absoluto que o hotel cercado por montanhas é capaz de presentear para seus hóspedes. O local ainda possui uma gastronomia de alto padrão desenvolvida pelo Chef Gabriel Broide, do Restaurante Mina, que prioriza alimentos frescos, ao melhor estilo “do campo para a mesa”. A modernidade do design é ideal para a mistura perfeita do moderno com o rústico.

Pratagy Beach All Inclusive Resort

Para quem preferir se energizar no mar, o Pratagy Beach All Inclusive Resort, em Maceió (AL), é uma excelente escolha. Erguido à beira da deserta praia de Pratagy, uma das mais belas e tranquilas da região, o resort se vê envolto pela imensidão do mar azul turquesa do mar, que banha a quase esbranquiçada areia da praia. O intenso amarelado do sol, presente de janeiro a janeiro e o verde da Mata Atlântica, que se debruça sobre o azulado Rio Meirim compõem o cenário dos sonhos para relaxar e curtir a latente natureza.

