Rafaella Santos deverá fazer enxoval nos Estados Unidos

24/01/2020 | 13:11



afaella Santos está sendo alvo de rumores de que estaria grávida de seu primeiro filho. Por enquanto, a irmã de Neymar Jr. não falou publicamente sobre o assunto, no entanto, especulações sobre como ela irá curtir essa nova fase de sua vida já estão vindo à tona.

De acordo com o programa Fofocalizando, do SBT, a ex-namorada de Gabigol estaria planejando viajar para os Estados Unidos para realizar o enxoval do bebê. Ela deverá visitar uma loja famosa entre os artistas para comprar as coisinhas que necessita para a criança. Sua mãe, Nadine Gonçalves, deverá acompanhá-la.

A atração ainda entregou que a loja será fechada só para ela. Ou seja, outros clientes não poderão entrar no estabelecimento enquanto ela estiver fazendo suas compras, com o auxilio de uma personal shopper, uma profissional especializada em compras.

Nas redes sociais, por enquanto, Rafaella apenas mostra que está na África, realizando uma missão humanitária, ao lado da mãe e de alguns amigos.