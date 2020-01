Rainha Elizabeth II falta a reunião anual por problemas de saúde

24/01/2020 | 13:11



Pela primeira vez em 77 anos a Rainha Elizabeth II faltou a uma reunião anual com mulheres do condado de Norfolk, na Inglaterra. A informação é do site do canal de TV britânico BBC, que noticiou que a monarca cancelou sua presença faltando apenas meia hora para o início do evento sob a alegação de problemas de saúde.

De acordo com a imprensa inglesa, faltando 30 minutos para o início da reunião os assessores reais informaram que a rainha não compareceria por não estar se sentindo bem. Ainda assim, a celebração marcada para o mesmo evento ocorreu sendo conduzida pelo apresentador da BBC Huw Edwards. A rainha se encontra anualmente com as mulheres filiadas à organização Women?s Institute de Norfolk desde 1943, quando tinha apenas 17 anos e ainda era Princesa Elizabeth. Hoje ela está com 93 anos de idade.

A ausência na reunião ocorreu cerca de um mês após o marido dela, o Príncipe Philip, de 98 anos de idade, ser hospitalizado em decorrência de um problema de saúde. Além disso, vale lembrar que os problemas de saúde da Rainha também ocorrem em meio à comoção pública em torno da abdicação recente do Príncipe Harry e da esposa, Meghan Markle. Eles anunciaram que estavam renunciado às suas funções a aos seus títulos reais e que passaria a dividir sua rotina entre o Reino Unido e o Canadá.