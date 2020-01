Malvino Salvador não renova o contrato com a TV Globo

24/01/2020 | 13:10



Malvino Salvador não faz mais parte do elenco fixo da TV Globo. De acordo com o jornalista Léo Dias, a emissora optou por não renovar o contrato com o ator, que recentemente esteve no ar na novela A Dona do Pedaço, que antecedeu Amor de Mãe no horário nobre.

Para o TV Fama, o jornalista explicou que a decisão se deu por falta de dinheiro:

- São os novos tempos. Não adianta você ficar pagando para o ator ficar em casa. A Globo quer agora que só vai ganhar se trabalhar, Se não trabalhar, não ganha. É simples. Há pouco dinheiro e muitos atores ali para trabalhar. Eles querem otimizar o dinheiro e o tempo.

O fim do contrato, não significa, no entanto, que ele não irá mais trabalhar na emissora. A partir de agora, como acontece já com outros nomes famosos da casa, Malvino poderá assinar contrato por trabalho que venha a fazer no futuro.

O contrato do ator não foi renovado, porém nada impede que no futuro o ator seja escalado para uma nova obra. O que muda é a relação de trabalho, disse a Globo em comunicado para a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Malvino estreou nas telinhas em 2004, quando fez parte do remake de Cabocla, como o personagem Tobias. De lá para cá, foram 11 novelas na única emissora em que trabalho.