VW Polo GTS chega ao mercado por R$ 99.470

Leo Alves

Do Garagem360



24/01/2020 | 12:48



Apresentado ao público pela primeira vez no Salão do Automóvel de 2018, o VW Polo GTS enfim foi lançado no mercado brasileiro. O esportivo chega às lojas ainda neste mês e tem preços a partir de R$ 99.470. Por enquanto, apenas o hatch estará disponível. O Virtus GTS ficou para os próximos meses, mas não deve demorar.

VW Polo GTS: desempenho

Após quase 30 anos, a sigla GTS volta a ser adicionada em um modelo da Volkswagen no Brasil. Historicamente, ela se posiciona abaixo da mítica versão GTI. No Gol quadrado era assim. Enquanto o Gol GTS usava o motor 1.8 carburado de 99 cv, o GTi era puxado pelo propulsor 2.0 com injeção eletrônica e 120 cv. Detalhes estéticos e de acabamento também diferenciavam o modelo, com o mais potente sendo mais refinado.

De volta a 2020, o Polo GTS usa o motor 1.4 TSI que rende 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, combinado sempre com o câmbio automático de seis marchas. Com isso, ele acelera de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos e alcança os 207 km/h.

Apenas para comparação, o Polo GTI europeu usa o motor 2.0 TSI de 200 cv e 32,6 kgfm de torque acoplado a transmissão de dupla embreagem de seis marchas. Segundo os dados da fábrica, ele faz de 0 a 100 em 6,7 segundos e tem velocidade máxima de 237 km/h.

Equipamentos

Por mais que não seja igual ao GTI europeu, o GTS teve seu visual inspirado no irmão do velho continente. Os faróis em LED, por exemplo, são bem semelhantes, assim como a barra vermelha na grade frontal e o aerofólio traseiro.

Além de ser a configuração esportiva, a nova versão será a topo de linha do hatch no Brasil. De série ele traz conjunto óptico em LED, rodas de liga leve de 17 polegadas, bancos esportivos em couro e tecido, painel digital, central multimídia Discover Media de oito polegadas com Android Auto e Apple Car Play, sistema start/stop, partida por botão e câmera de ré.

Outros itens, como o detector de fadiga, sensores de chuva e de farol automático, e o controle de velocidade de cruzeiro são outros itens de série.

Como opcional, está disponível apenas o pacote Beats, que inclui alto-falantes, tweeters, subwoofer e amplificador. Faz parte do pacote o sistema s.a.v.e para o porta-malas e a rede para objetos no compartimento.

Sobre as cores, o GTS está disponível com as solidas Preto Ninja, Branco Cristal e Vermelho Tornado, além das metálicas Prata Sirius, Azul Biscay e Cinza Platinum.

Foto: Divulgação Versão esportiva do Polo é lançada oficialmente