Galaxy Fold: celular dobrável da Samsung esgota após 24 horas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/01/2020 | 12:48



Após 24 horas do início de vendas, o Samsung Galaxy Fold está esgotado no País. O primeiro smartphone com tela dobrável a ser lançado no Brasil foi disponibilizado exclusivamente na loja online da marca pelo preço sugerido de R$ 12.999. A comercialização durou das 21h da quarta-feira (22) até às 21h da quinta-feira (23).

O Galaxy Fold foi anunciado na última sexta-feira (17). Quando aberto, o smartphone tem 7,3 polegadas e oferece a possibilidade de acessar até três aplicativos de forma simultânea. Conta com processador Octa-Core de 2.8 GHz, 12 GB de RAM, 512 GB de memória interna e um sistema de bateria dupla. Também vem com um conjunto de seis câmeras: três na traseira (16 MP + 12 MP + 12 MP), duas na parte interna (10 MP + 8 MP) e uma na parte externa (10 MP).

