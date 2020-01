Kingston alerta sobre fraude com nome e logomarca da empresa

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/01/2020 | 12:48



Em nota, a Kingston Technology, empresa de produtos de memória e soluções de tecnologia, informa que não é de sua propriedade ou responsabilidade o site “distribuidorakingston.com“. O nome e o logo da companhia estão sendo usados ilegalmente. A fraude já foi registrada em um boletim de ocorrência no dia 23 de janeiro.

A Kingston reforça que não fabrica, vende ou distribui eletroeletrônicos ou aparelhos de ar condicionado, como anunciados no referido site. Além disso, seus produtos, como memórias para computador, cartões de memória, pendrives e SSDs são comercializados exclusivamente via distribuidores de tecnologia, grandes marcas do varejo e pela loja oficial no site https://www.kingstonstore.com. br/.

Presente há mais de 20 anos no Brasil, a Kingston lamenta pelos consumidores que possam ter sido enganados e acrescenta já estar tomando medidas legais para que o site fraudulento seja retirado do ar. Hoje, os únicos e oficiais sites da Kingston e de sua marca gamer, HyperX, são:

https://www.kingston.com/br

https://www.kingstonstore.com. br/

https://www.hyperxgaming.com/ br

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga