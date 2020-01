Samara Felippo explica motivo de sua internação e brinca com Giselle Itié : Uma doente e uma grávida

24/01/2020 | 12:11



Após revelar ter sido hospitalizada, Samara Felippo recorreu às redes sociais na última quinta-feira, dia 24, para falar sobre seu estado de saúde. Por meio do Instagram Stories, a atriz revelou estar com pielonefrite, uma doença inflamatória infecciosa.

- Eu tive pielonefrite. É uma infecção urinária causada por uma bactéria que atinge os rins. Estou colhendo a longo prazo por causa de maus cuidados comigo mesma, começou ela

Em seguida, ela aconselhou o público, especialmente o feminino.

- Pequenas dicas que quero dar, alertar especialmente nós, mulheres. Uma das principais causas é falta de beber. Água! Não bebo porque tenho preguiça de fazer xixi, porque meu estômago fica cheio. Bebam muita água. Isso não é besteira, disse.

Ela ainda contou como percebeu que havia algo errado com seu corpo.

- O sintoma começou com uma cólica e coincidiu de eu ficar menstruada. Acordei com calafrios, tive dor na lombar, aqui atrás, muito forte, dor de cabeça, mal-estar e corri pro médico. Fiquei três dias internada, tendo crises de tremedeira, porque chegou a alcançar o rim. E o tratamento é com antibióticos.

No mesmo dia, Samara também dividiu com os seguidores seu encontro com Giselle Itié.

Nosso brinde! Uma doente e uma grávida, brincou, ao postar uma foto das duas segurando garrafinhas de água.

Giselle está no oitavo mês de gestação esperando seu primeiro filho. A criança, que será um menino, é fruto de seu relacionamento com o ator Guilherme Winter, com quem está desde 2015.