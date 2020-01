24/01/2020 | 12:10



Pode ser muito amor, pode ser a saudade... mas no mundo dos famosos existem muitos casais ioiô, ou seja, que estão constantemente se separando e voltando. É o caso de Jessie J e Channing Tatum, que retomaram o relacionamento um mês após anunciarem o término!

Segundo informações da revista Us Weekly, fontes confirmaram a notícia. Os rumores de uma reconciliação ganharam força quando ambos foram flagrados juntos em um shopping com Everly, filha de Tatum, fruto do casamento do ator com Jenna Dewan.

Lembrando que o namoro começou em outubro de 2018 e chegou ao fim no final de 2019.