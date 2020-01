Eduardo Costa brinca sobre ter tido relações com menores de idade: Quem sabe minha esposa ainda nem nasceu?

24/01/2020 | 12:11



Eita! Eduardo Costa não teve papas na língua ao falar, em entrevista para a coluna de Leo Dias, sobre a polêmica de ter feito sexo com menores de idade. Depois do assunto ter repercutido na web, o cantor sertanejo esclareceu:

- Foram duas. Mas eram namoradas. Em uma das situações, eu tinha 22 anos, ela 14 e namoramos por cinco anos. Na outra situação eu tinha 15 e namoramos por quatro anos. Foram namoradas muito importantes e que fazem parte da minha vida até hoje, disse ele.

O artista, que já se relacionou com Antonia Fontenelle, ponderou que hoje em dia não teria mais essa atitude:

- Hoje jamais vou ficar com uma menor de idade, até porque hoje sou um senhor e tenho uma filha de 13 anos...

Apesar da afirmação, Eduardo Costa se justificou e disse que é mal interpretado por suas declarações. Em tom de brincadeira, falou sobre a possibilidade de se apaixonar por uma menina de 16 anos de idade:

- As pessoas levam o que a gente fala por um caminho totalmente diferente do que a gente quis dizer. Sou um cara totalmente respeitador. Sei que existem leis para serem cumpridas e eu sou um cumpridor das leis. E se eu me apaixonar por uma menina de 16 anos, vou a casa dela, conversar com pai dela e pronto. Quem sabe minha esposa ainda nem nasceu!?

Para falar sobre a educação sexual da filha, Maria Eduarda, ele relembrou que foi casado com uma mulher de 60 anos de idade, enquanto ele tinha 26:

- Hoje as meninas começam a namorar cedo. Para minha filha, por exemplo, já dou conselhos sobre sexo, converso com ela abertamente sobre isso. Não quero criar uma filha alienada. Quero que ela esteja preparada para decidir sobre as lições que o mundo colocar para ela. Quero que ela tenha um namorado e que saiba o que esta fazendo quando tiver relação sexual com ele. E que faça quando ela tiver vontade e não quando o cara tiver vontade. Claro que quero conhecer o namorado, independente da idade dele e dela. Amor a gente não escolhe. Seria tão bom se a gente escolhesse quem a gente ama. Quando eu tinha 26 anos eu casei com uma mulher de 60.