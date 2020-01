Do Diário do Grande ABC



24/01/2020



O site Cashlady desenvolveu infográfico especial que detalha os filmes de super-heróis mais populares na maioria dos países. As informações levam em conta o volume médio mensal de pesquisas realizadas pelo público no Google sobre os longa-metragens.

O título que contar com maior números de aparições é Pantera Negra (2018), sendo destaque em total de 48 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Tailândia. A maioria das nações africanas também demonstraram ser fãs da obra que adapta para as telonas a jornada de T''''Challa, príncipe do reino fictício de Wakanda, na África.

No restante do pódio aparecem Homem-Aranha, protagonista dos títulos De Volta ao Lar (2017) e Longe de Casa (2019), em 21 países, casos de México e Argentina, e Capitã Marvel (2019), muito pesquisada em 14 países, entre eles Austrália e Suécia.

O filme Aquaman (2018), estrelado pelo ator Jason Momoa, foi apontado pela pesquisa como o longa-metragem de heróis mais popular do Brasil. Na trama, Arthur Curry é um meio-humano e meio-atlante que vive na Terra longe de sua conexão com o fundo do mar, mas precisa provar que é digno de ser rei quando seu irmão planeja atacar a superfície. O herói foi citado em destaque em outros quatro países, casos de Cabo Verde e Moçambique.