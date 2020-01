Do Diário do Grande ABC



24/01/2020 | 11:41



O Atrium Shopping (Rua Giovanni Battista Pirelli, 155), em Santo André, terá sua programação cultural agitada no fim de semana. Truques de diversos tipos prometem entreter o público de diferentes idades no domingo (26), com show especial do mágico Kabuto.

O espetáculo reúne ações da magia tradicional de circo ao lado das últimas novidades da mágica moderna. Não faltam brincadeiras envolvendo técnicas de ilusionismo, voltadas para ativar a criatividade e o raciocínio, principalmente das crianças. O show é interativo e em vários momentos a plateia será convidada a fazer parte.

A performance de Kabuto está marcada para começar a partir das 15h, em palco montado na praça de alimentação do centro de compras andreense. O evento é gratuito e tem duração de cerca de 50 minutos.