Fuvest divulga relação de aprovados no vestibular 2020 da USP

24/01/2020 | 11:35



A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou na manhã desta sexta-feira (24) a lista de aprovados em primeira chamada do vestibular 2020, principal forma de entrada na Universidade de São Paulo (USP). (Clique aqui para conferir a lista)

A USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras. Do total, 8.317 são destinadas ao processo seletivo feito pela Fuvest e 2.830 são voltadas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A lista de aprovados em segunda chamada será divulgada no dia 31 de janeiro. A terceira, no dia 7 de fevereiro.

Os aprovados terão de fazer uma matrícula virtual e outra presencial. Quem passar na primeira chamada, deve acessar o sistema entre as 8h deste sábado, 25, até as 16h da próxima terça-feira, 28.

Para a segunda chamada, o prazo será das 8h de 3 de fevereiro às 16h de 4 de fevereiro. Para a terceira, das 8h de 10 de fevereiro às 16h de 11 de fevereiro. A etapa presencial será realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro para os aprovados nas três chamadas.

Calendário da Fuvest 2020:

- 24/1: divulgação da primeira chamada dos aprovados na Fuvest;

- 31/1: divulgação da segunda chamada dos aprovados na Fuvest;

- 7/2: divulgação da terceira chamada dos aprovados na Fuvest;

- 10/2: manifestação de interesse na lista de espera.