LeBron faz 'triple-double' e se aproxima de marca de Kobe em vitória dos Lakers

24/01/2020 | 09:22



Com mais uma grande atuação de LeBron James, o Los Angeles Lakers derrotou o Brooklyn Nets por 128 a 113, no ginásio Barclays Center, em Nova York, na rodada de quinta-feira da temporada regular da NBA, e se manteve tranquilo na liderança da Conferência Oeste. O astro obteve o 91.º "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) da carreira com 27 pontos, 10 assistências e 12 rebotes e levou a franquia da Califórnia à 36.ª vitória em 45 partidas.

Com seus 27 pontos, LeBron James se aproximou ainda mais de Kobe Bryant, um dos maiores ídolos dos Lakers, na lista de cestinhas da história da NBA. O atual jogador do time chegou a 33.626 pontos na carreira e precisa só de mais 18 para ultrapassar Kobe e se tornar o terceiro maior pontuador da liga. Na frente deles estão Kareem Abdul-Jabbar, com 38.387, e Karl Malone, com 36.928.

Um fundamento dominado pelos Lakers em Nova York foi o rebote. Além dos 12 de LeBron James, outros dois jogadores da equipe capturaram mais de 10 bolas: Dwight Howard pegou 12 e Anthony Davis, 11. Kyle Kuzma também fez um grande jogo, com 16 pontos.

Pelo lado dos Nets, em oitavo lugar na Conferência Leste com 18 vitórias e agora 25 derrotas, o armador Kyrie Irving foi o cestinha com 20 pontos, mas teve 41% de desempenho nos arremessos (7 acertos em 17 tentativas) e deu apenas quatro assistências. Taurean Prince foi bem, com 18 pontos.

No Oregon, o Dallas Mavericks não tomou conhecimento do Portland Trail Blazers e venceu por 133 a 125. Mais uma vez Luka Doncic mostrou que está em grande fase. O armador esloveno marcou 27 pontos para o time visitante e ainda foi responsável por nove assistências. Apesar da derrota, Damian Lillard fez grande partida e foi o cestinha com 47 pontos.

Por fim, o Washington Wizards contou com grande atuação de Bradley Beal para derrotar o Cleveland Cavaliers fora de casa. Com seus 36 pontos, o time da capital norte-americana ganhou por 124 a 112, mantendo-se à frente do rival, que também está fora da zona de classificação aos playoffs. Com 29 pontos, Collin Sexton foi o destaque dos mandantes, que perderam pela 33.ª vez na temporada regular.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks

Detroit Pistons x Memphis Grizzlies

Orlando Magic x Boston Celtics

New York Knicks x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

Miami Heat x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Golden State Warriors x Indiana Pacers