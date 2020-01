José Luiz Datena anuncia que irá passar por procedimento de cateterismo: - Orem por mim

24/01/2020 | 09:10



Durante a exibição do Brasil Urgente, programa da Band, da última quinta-feira, dia 23, José Luiz Datena informou aos telespectadores que irá passar por um cateterismo. O procedimento, que serve para diagnosticar obstruções nas artérias do coração, será realizado nesta sexta-feira, dia 24, no hospital Sírio Libanês em São Paulo.

Em conversa com o delegado Nico e a doutora Elisabete Sato durante um dos quadros da atração, o apresentador recebeu boas vibrações para que tudo corresse bem. Ambos ainda desejam boa sorte e pediram para que Datena voltasse logo. É aí, então, que ele explica a situação:

- Eu prometo que eu não vou morrer! Eu vou fazer um cateterismo amanhã e eu vou tentar fazer o possível para não morrer, disse rindo.

Depois, acrescenta:

- Eu vou voltar, se Deus quiser. Você [Nico] e a Sato estão torcendo para eu voltar logo, Nico, eu sei porque você é meu amigo e a Sato também, mas o que tem de gente torcendo para eu não voltar nunca..., disse, novamente rindo.

Por fim, faz um pedido mais sério:

- Eu peço aqueles que acreditam em Deus, assim como eu acredito, que orem por mim, rezem por mim. Se bem que eu estou em boas mãos, disse, depois, citando nome de seus médicos.

Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, os exames que o apresentador realizou na última terça-feira, dia 21, apontaram que as obstruções atingem 70% de suas artérias coronarianas. Dependendo de o que o cateterismo mostrar, Datena pode ter que colocar stents, que ajudam a desobstruir a passagem do sangue.

Um último problema de saúde que o apresentador teve foi para retirar um tumor no pâncreas.