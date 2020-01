Volta às aulas: pais, tenham calma!

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



24/01/2020 | 00:51



Alguns colégios já retomaram as aulas, outros, na próxima semana. Como fica a adaptação dos alunos nas escolas novas e dos pequenos no início de toda a saga de ensino? É importante refletir sobre o assunto. A primeira grande decisão é escolher a instituição de ensino. A segunda missão é, na medida do possível, controlar a ansiedade, especialmente dos pais.

Segundo a pedagoga Marizane Piergentile, da rede Adventista, a principal frase dita pelos pais nesta fase é: “O que vão fazer com meu filho?”. “As crianças lêem os adultos. É preciso demonstrar segurança e também acreditar nos profissionais que estão preparados para isso. Dê o voto de confiança para a escola”, explica.

De acordo com Marizane, o local precisa ser “uma extensão do que os pais ensinam aos filhos e do que acreditam. Não pode estar na contramão”. A pedagoga também deu dicas para quem estuda com irmãos.

Tem chuteiras aí?

Termina amanhã a campanha de doação de chuteiras para o Museu do Futebol, em São Paulo. A campanha Chuteira para Todos recebe calçados em bom estado para beneficiar 14 organizações esportivas de favelas, comunidades ribeirinhas e indígenas. A entrega será dia 1º.

Muro com nova cara

Amanhã, o muro do INSS de Santo André (Av. José Antônio de Almeida Amazonas), receberá nova pintura feita pelo artista Thiago Vaz, com ajuda dos funcionários da instituição. A ação da AkzoNobel integra o movimento Tudo de Cor, da Coral. “Queremos criar ambiente descontraído”, disse Vaz.

Guarda-roupa da Angélica

A apresentadora andreense Angélica resolveu organizar bazar para vender suas roupas (cada peça a R$ 89) e, assim, angariar fundos para o projeto Gramachinhos, do Rio de Janeiro. Todas as peças acabaram em 20 minutos. Ela comemorou: “Que corrente linda de amor”, postou a artista, que prometeu novas edições. “Você pode ter um pedacinho da minha história e juntas a gente pode fazer diferença na vida de centenas de crianças.”