Grandalhão, Toyota SW4 se impõe nas ruas

Nilton Valentim



24/01/2020 | 00:05



Quer ser respeitado no trânsito?Tem quase R$ 300 mil para investir em carro? Busca um veículo que encare asfalto, estrada de terra e buracos com classe? A resposta para todas essas perguntas se resume em duas letrinhas e um número: SW4. O grandalhão da Toyota esteve em poder da equipe de reportagem do Diário por uma semana. Foi período em que se verificou que, no trânsito, tamanho é documento.



Ao topar com um veículo de 5,3 m de comprimento, por 1,85 m de largura e 1,81 m de altura, a maioria dos motoristas se torna gentil no momento de ceder a vez ou dar passagem. Os pedestres, por outro lado, se mostravam incrédulos quando aquele ‘tanque de guerra’ parava para que eles atravessassem na faixa.



Mas nem tudo é brutalidade. Pelo contrário. O SW4 oferece conforto de sobra para quem está a bordo. Derivado da picape Hilux, o modelo tem bancos revestidos em couro, central multimídia de oito polegadas, com navegador GPS e câmera de ré, bancos com ajuste elétrico e outros mimos, que tornam a vida do motorista e dos passageiros bastante agradável. O único desconforto é na hora de encontrar uma vaga para estacionar. Mas isso passa com o tempo.



No critério visual, o SW4 deixou de ser uma cópia da irmã Hilux. A dianteira do carro ganhou identidade própria a partir do modelo 2020. A grade cromada tem agora uma base contínua ao longo dos faróis com luzes de halogênio. O para-choque tem forma tridimensional bem definida com molduras cromadas, conferindo profundidade aos faróis de neblina.



Embaixo do capô da versão testada pela equipe de reportagem (SRX sete lugares) havia um motor 2.8L 16V turbo de 177cv de potência, aliado à transmissão automática de seis velocidades. Conjunto que torna o carrão forte e, ao mesmo tempo, ágil.



Na questão de segurança, o SW4 tem airbags laterais e de cortina, além dos dois frontais e de joelho para o motorista, totalizando sete bolsas infláveis. Além disso, conta com controles de estabilidade e de tração e assistente de partida em rampa. O conjunto de todos esses itens conferiu ao carro a nota máxima nos testes de colisão que são realizados pelo Latin NCap.



O SW4 é oferecido em seis versões, movidas a diesel e flex, com cinco e sete lugares. Os preços variam de R$ 163.990 a R$ 282.990.