Ramalhão larga com vitória fora de casa diante da Ponte Preta

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



24/01/2020 | 00:01



Defesa espetacular de Fernando Henrique garantiu os três primeiros pontos do Santo André no Paulistão. O goleiro, que possui passagem marcante pelo Fluminense, tirou com a ponta dos dedos chute de Mateus Anderson que tinha a rede como endereço. Isso nos instantes finais de jogo com alternância no placar. O trio ofensivo do Ramalhão funcionou e com gols de Ronaldo, Douglas Baggio e Branquinho, o Ramalhão fez 3 a 2 na Ponte Preta, em pleno Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.



O cartão de visitas do time andreense, comandado por Paulo Roberto, mostrou solidez no meio de campo, mas insegurança da dupla de zagueiros formada por Luizão e Rodrigo. Os laterais Ricardo Luz e Julinho revezaram bons e maus momentos na partida.



Os melhores momentos saíram dos pés de quem mais se esperava. Depois de ver Roger converter pênalti de Ricardo Luz em Apodi e abrir o placar, o Ramalhão não se desesperou e buscou empate em oportunismo de Dudu Vieira. O volante, prata da casa, usou sua explosão para chegar antes do zagueiro Cléber Reis na bola e ser derrubado na área. Tiro livre que Ronaldo, atacante que na adolescência frequentava as arquibancadas do Bruno Daniel, mostrou muita frieza para deixar tudo igual.



A Ponte foi melhor na segunda etapa e estava mais interessada na vitória. Foi aí que funcionou o trio ofensivo do Santo André. Douglas Baggio tabelou com Ronaldo e cruzou para Branquinho girar na área e virar o placar. Nem deu tempo de comemorar. No lance seguinte, Henrique Trevisan, de cabeça, deixou tudo igual.



Já nos instantes finais, Guilherme Garré descolou ótima jogada na linha de fundo e cruzou para Douglas Baggio, que se antecipou à marcação e decretou a vitória andreense.



Um dos destaques do jogo, Ronaldo comemorou. “Com o trabalho de todo mundo, conseguimos o terceiro gol e vencemos. Agora é só felicidade, é descansar, porque domingo tem outra batalha difícil e já estamos focados na Ferroviária. Objetivo do clube é permanência, mas se Deus quiser vamos buscar algo maior”, projetou.