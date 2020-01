São Bernardo dá sequência à contratação de estudo do clima

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/01/2020 | 00:01



Mesmo depois de o Diário mostrar que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC já havia realizado estudo semelhante, a Prefeitura de São Bernardo deu sequência ontem à licitação para contratar empresa especializada para confeccionar estudo de vulnerabilidade climática do município.

Ontem, a comissão de licitação do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) recebeu propostas de duas interessadas no acordo internacional – a Waycarbon Soluções Ambientais e Projetos de Carbono e Codex Remote Ciências Especiais e Imagens Digitais.

A comissão colheu os três envelopes: habilitação, proposta técnica e oferta financeira. A sessão foi interrompida para que a documentação seja analisada pelos integrantes do grupo. Não há prazo para que a concorrência internacional seja retomada.

O Diário mostrou no dia 9 que o estudo que o governo Morando pretende contratar por até R$ 1,2 milhão foi feito pelo Consórcio há quatro anos. À ocasião, foram investidos R$ 200 mil para um mapeamento geral do Grande ABC. A entidade, à época, era presidida pelo adversário de Morando, o ex-prefeito Luiz Marinho (PT).

O levantamento regional foi feito para traçar diagnóstico das mudanças climáticas como agenda estratégica no contexto urbano, que pudesse compreender a vulnerabilidade das cidades e o papel dos governos locais, como auxiliar na redução de enchentes e deslizamentos de terra, além de imprimir plano em relação ao índice de emissão de gases de efeito estufa.

Em nota, a administração comentou que não é possível prever quando o acordo será assinado devido à necessidade de ultrapassar fases burocráticas da licitação. “Enquanto as etapas não forem cumpridas, não há previsão para assinatura do contrato.

A licitação visa à contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de estudos de vulnerabilidade climática em São Bernardo, conforme exigência da CAF (Confederação Andina de Fomento), agente financeiro do Proinfa (Programa de Infraestrutura Urbana)”, concluiu.