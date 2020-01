Especialista vê ação menor de fake news

Daniel Tossato

24/01/2020



Com artigo selecionado para o livro Campanhas Políticas nas Redes Sociais – Como Fazer Comunicação Digital com Eficiência, a psicóloga Samantha Teixeira, moradora da Capital, mas que atua em agência de publicidade de São Caetano, acredita que as fake news deverão impactar menos nas eleições deste ano, já que os eleitores estarão mais atentos à disseminação de informação falsa.



Samantha avalia que as pessoas têm acesso a cardápio mais variado de fontes de informação, indicativo ideal para pesquisas sobre a veracidade de um dado recebido pelas redes sociais.



“É crucial que a pessoas se mantenham informadas sempre que possível. Assim, elas saberão quando o conteúdo quer difamar algum candidato ou disseminar notícia falsa. Acredito que o que aconteceu na eleição anterior (de 2018) não vá se repetir”, disse a também especialista em marketing político e que atua na Nova CIN, agência são-caetanense.



Segundo Samantha, as pessoas poderão contar também com mecanismos que ainda não existiam na outra eleição – como sites e aplicativos que checam informações. “As fake news, como fenômeno visto nas últimas eleições, têm poder de mudar as pessoas e conseguir mudar o voto.”



Com experiência em campanhas eleitorais, Samantha se tornou especialista em marketing político nas redes sociais e citou o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), como exemplo de sucesso.



Na região, Samantha auxiliou os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), a organizarem e gerenciarem conteúdos na internet. “Esses prefeitos foram os pioneiros a fazer o marketing político nas redes sociais e na internet. Os prefeitos devem utilizar estes canais com intenção de mostrar para a população quais benefícios estão fazendo na gestão”, analisou.



O livro Como Fazer Comunicação Digital com Eficiência foi organizado por Juliana Fratini.