Pré-candidato do PSB aposta na terceira via

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/01/2020 | 00:01



Pré-candidato do PSB à Prefeitura de São Bernardo, o médico Leandro Altrão aderiu à análise municipal de espaço para uma terceira via no pleito deste ano pelo fato de o prefeito Orlando Morando (PSDB) e o ex-prefeito Luiz Marinho (PT) computarem altos índices de rejeição.

Recém-filiado à sigla e com garantia do ex-governador Márcio França (PSB) de que o projeto solo é sólido, Leandro não poupou críticas ao governo tucano. “Para mim, a administração é péssima, com sucessão de escândalos de corrupção. Há apadrinhamento político de larga escala. Essa prática se repete há muito tempo. É um governo que vive do marketing, de espalhar outdoor, mas que tem falhas graves no dia a dia”, sustentou.

Ex-funcionário da rede de saúde de São Bernardo, Leandro foi candidato a vereador em 2016. Recebeu 2.660 votos, terminando o pleito como primeiro suplente da legenda – à frente de políticos renomados no município, como os ex-vereadores Zé Ferreira, José Cloves e Marcos Lula.

Leandro citou que deixou a rede pública assim que Morando assumiu o Paço. “Fui demitido por retaliação, por perseguição”, analisou. “Pior de tudo são as práticas (de Morando). Todo cidadão precisa ter educação, ter princípios. Ainda mais se for prefeito. Ele é um prefeito que xinga as pessoas, todo mundo sabe. É lastimável. Não tem estatura para ser prefeito de São Bernardo. Como pode ofender um cidadão? Não à toa as pesquisas mostram que ele é o mais rejeitado (de todos os pré-candidatos).”

O pré-prefeiturável rechaçou possibilidade de composição com o PT dizendo ser o representante dos eleitores que não querem a reeleição de Morando nem o regresso de Marinho. Ele disse ter recebido a garantia de França para sua pré-candidatura.

“Tive história no PT, que, como todos os partidos, teve erros e acertos. Eu lá não tinha voz. Tentava ajudar a corrigir o que está errado. Vi governo desastroso e o PT não reagia. Eu pedi impeachment do Orlando e o PT não concordou comigo. Encontrei no PSB um partido alinhado com aquilo que acredito. Márcio França fez bom governo e tenho autonomia”, comentou.

Leandro, que integra o grupo RenovaBR, recentemente recebeu apoio formal da Rede Sustentabilidade. A aposta é investir nas redes sociais e em caminhadas pela cidade para furar estruturas financeiras de campanha de Morando e Marinho. “O (presidente Jair) Bolsonaro teve mérito na atuação (na internet).”