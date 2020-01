Reeducação de homens agressores terá início em março

Da Redação



24/01/2020 | 00:01



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC realizou, na tarde de ontem, reunião do Grupo Temático Gênero e Masculinidades com o objetivo de alinhar detalhes para a implementação do Serviço Regional de Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência contra Mulheres do Grande ABC, previsto para ter início em março.

Anunciado em dezembro, o programa, pioneiro no País em âmbito regional, tem o objetivo de desconstruir a cultura de violência contra as mulheres naqueles moradores da região que foram condenados pela Justiça a cumprirem pena com base na lei 11.340/2006, popularmente conhecida Lei Maria da Penha.