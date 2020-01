Santo André larga com vitória contra a Ponte em Campinas

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/01/2020 | 20:56



Melhor estreia impossível para o Santo André no Campeonato Paulista. Atuando no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o time derrotou a Ponte Preta por 3 a 2, nesta noite, na estreia das equipes na competição. Ronaldo, Branquinho e Douglas Baggio marcaram os gols do Ramalhão, enquanto Roger e Henrique Trevisan marcaram para os anfitriões.



Com a vitória, o Santo André chega a três pontos no Grupo B, assim como Palmeiras e Novorizontino, que também venceram. Na próxima rodada, o Santo André vai reencontrar o seu torcedor. A equipe recebe a Ferroviária, domingo, às 19h, no Estádio Bruno Daneil.