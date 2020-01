Liverpool vence Wolverhampton com gol de Firmino no fim

23/01/2020 | 19:38



O Liverpool continua imbatível no Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, o time enfrentou muitas dificuldades diante do Wolverhampton, mas contou com uma atuação decisiva de Roberto Firmino para derrotar o adversário por 2 a 1, fora de casa, no Estádio Molineux, pela 24ª rodada.

Até esta quinta, o Liverpool acumulava 21 triunfos em 22 duelos disputados na competição, com um único tropeço, um empate com o Manchester United. Uma nova igualdade parecia próxima de acontecer nesta quinta-feira, mas um gol de Roberto Firmino aos 38 minutos do segundo tempo ampliou a espetacular campanha do atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa.

Com isso, o Liverpool chegou aos 67 pontos, com 16 de vantagem para o Manchester City e ainda um jogo a mais a ser disputado. Além disso, em série iniciada na temporada 2018/2019, ampliou a sua invencibilidade no Campeonato Inglês para 40 jogos. Já o Wolverhampton parou nos 34 pontos, em sétimo lugar.

O início do jogo não indicava que o Liverpool teria tantas dificuldades. Afinal, foi ao campo de ataque, sufocou os mandantes e logo aos sete minutos do primeiro tempo, o time abriu o placar, com o gol marcado por Henderson, de cabeça, após cruzamento de Alexander-Arnold.

Só que o Wolverhampton fez jogo durou e encerrou a sequência de sete jogos de Alisson sem ser vazado no começo do segundo tempo. Aos cinco minutos, Raúl Jiménez recebeu no meio e passou para Adama, que retribuiu o passe com um cruzamento para o mexicano, que subiu mais alto do que Arnold para testar no canto direito, fazendo 1 a 1. E depois esteve perto da virada, desperdiçando boas oportunidades.

As dificuldades impostas pelo Wolverhampton forçaram o Liverpool a realizar uma linda jogada para assegurar a vitória. Aos 38 minutos, Salah recebeu na direita, deu uma canta em Rúben Neves, foi desarmado, mas viu a bola ficar com Henderson, que acionou Firmino. O brasileiro dominou e chutou de canhota para dar mais um triunfo ao Liverpool.

Os times voltarão a jogar pelo Inglês no sábado. O Liverpool atuará no Anfield Road diante do Southampton, enquanto o Wolverhampton estará no Old Trafford para duelar com o Manchester United.

COPA DA INGLATERRA - Pela terceira fase da Copa da Inglaterra, na repetição de confronto que terminou empatado, o Tranmere Rovers, da terceira divisão, surpreendeu ao bater o Watford por 2 a 1, em duelo definido na prorrogação, em casa. Na próxima fase, será o oponente do Manchester United.